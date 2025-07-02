تعيين هيئة إدارية مؤقتة لإدارة نادي الحدود الرياضي

شفق نيوز - بغداد

قررت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، حلّ الهيئة الإدارية لنادي الحدود الرياضي بعد تقديم خمسة من أعضاء الإدارة السابقة استقالاتهم.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قررت اللجنة الأولمبية تشكيل هيئة إدارية مؤقتة برئاسة مصطفى محب هادي، وتعيين حازم تيمور نائباً للرئيس، وأركان سعدي أميناً للسر، وصلاح ناصر أميناً مالياً، وعضوية كل من العميد علي باسم، وفاطمة أحمد.

على أن تجري انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.