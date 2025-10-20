تعيين طاقم تحكيم عراقي دولي لمباراة في دوري أبطال الخليج للأندية

شفق نيوز- بغداد

عينت اللجنة المنظمة لبطولة الخليج للأندية، يوم الاثنين، طاقم تحكيم عراقي لمباراة التضامن اليمني والشباب السعودي التي ستقام غداً في ملعب سعود بن عبد الرحمن في قطر.

وتألف الطاقم العراقي من حسين علي حكم وسط، وواثق مدلل حكم مساعد أول، وأحمد صباح حكم مساعد ثاني.

كما كلفت اللجنة الحكم الدولي السابق لؤي صبحي مقيماً للحكام لمباراة النهضة العماني والريان القطري المقررة يوم الاربعاء المقبل في ملعب سلطان قابوس في عمان.