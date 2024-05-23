تعليق الدوري العراقي بسبب مباراتي المنتخب الوطني

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن توقف الدوري بعد انتهاء الجولة الـ 31 لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم .

وقال عضو اتحاد الكرة غالب الزاملي لوكالة شفق نيوز، ان منافسات دوري نجوم العراق ستتوقف بشكل مؤقت لاستحقاقين مهمين يستعد لهما منتخبنا الوطني خلال شهرحزيران المقبل، تحضيراً للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 و كأس العالم 2026.

واضاف ان الجولة الـ 31 ستنطلق يوم السبت المقبل الموافق 25 من شهر ايار الحالي، وتنتهي يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر ذاته .

واوضح ان المنتخب الوطني سيتوجه إلى إندونيسيا لخوض لقائه ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام منتخب اندونيسيا في السادس من حزيران المقبل بعدها يلاقي فيتنام في البصرة يوم 11 من حزيران المقبل ايضاً.

ووقع المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في المجموعة السادسة بجانب كل من إندونيسيا والفلبين وفيتنام.