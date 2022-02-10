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تعليقا على تصنيف "فيفا".. اعلام المنتخب العراقي: نسعى لخطف بطاقة الملحق

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-10T11:13:07+0000
تعليقا على تصنيف "فيفا".. اعلام المنتخب العراقي: نسعى لخطف بطاقة الملحق

شفق نيوز/ قلل المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم يوم الخميس، من اهمية الترتيب في تصنيف فيفا، مشيرا إلى أن المنتخب يسعى لخطف بطاقة الملحق الآسيوي.

وقال عماد محمد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لوكالة شفق نيوز؛ ان النتائج الاخيرة للمنتخب العراقي لم تكن ايجابية لذلك لم يكن التصنيف الأخير في مراكز متقدمة.

وبين أن موضوع تصنيف المنتخبات يعتمد بالدرجة الاساس على عدد المواجهات الدولية ونتائجها ونتأمل في الشهر القادم مع تحسن وتطور أداء المنتخب وتحقيق الفوز في المباراتين القادمتين أمام كل من الإمارات وسوريا، واتوقع قفزة في الترتيب الى ما لا يقل عن خمسة مراكز في التصنيف الدولي.

وأكد محمد؛ أن ما يهم المنتخب العراقي الان هو الاعداد والتحضير لخطف ست نقاط في المواجهتين القادمتين بعيداً عن تفكيرنا بدرجة تصنيف المنتخب الوطني لأن الهدف الأساس هو خطف بطاقة الملحق الآسيوي للتأهل إلى مونديال قطر.

ووفقا لموقع "فيفا"؛ حصد المنتخب الوطني العراقي 1325.44 نقطة، ليحتل المركز 74 في التصنيف الدولي، بعدما خسر أمام إيران وتعادل مع لبنان في تصفيات المونديال.

وعلى مستوى قارة آسيا، جاء العراق في المركز الثامن على بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية والإمارات.

واحتل العراق المركز الثامن عربياً بعد منتخبات المغرب ومصر وتونس والجزائر وقطر والسعودية والإمارات.

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