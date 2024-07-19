تعطل الإنترنت يطال البطولة.. 460 عريباً في أولمبياد باريس وعراقيان بين الأكبر سناً

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبيبة الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة، عن تأثرها بالعطل العالمي الذي أصاب شبكة الإنترنت، فيما سيمثل 460 رياضياً الدول العربية في الأولمبياد، بينهم لاعبان عراقيان من بين الأكبر سناً.

وقال اللجنة المنظمة في بيان أوردته وسائل إعلام غربية، إن عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة انقطاع الإنترنت قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.

وأضافت "لجأنا لتفعيل خطط الطوارئ من أجل استمرار عملياتنا"، دون أن تكشف عن أي تفاصيل تتعلق بكيفية تأثر عملياتها.

وتسبب خلل تقني عالمي اليوم الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام. وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

وفي السياق، يشار 460 رياضياً يمثلون الدول العربية الـ22 في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتشمل قوائم الدول العربية 314 لاعباً و146 لاعبة، وتعد مصر أكثر الدولة العربية مشاركة في الأولمبياد بواقع 166 رياضياً.

فيما دخل لاعبا المنتخب الأولمبي العراقي سعد ناطق (30 عاماً)، وأيمن حسين (28 عاماً) ضمن في قائمة اللاعبين الأكبر سناً في الأولمبياد، وتصدر القائمة اللاعب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي (36 عاماً)، في حين جاء المغربي سفيان رحيمي (28 عاماً) كأصغر لاعب.