تعرّف على نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز/ أجريت، يوم الإثنين، قرعة أوروبا لتصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم 2022.
وجاءت القرعة على النحو التالي:
المجموعة الأولى: البرتغال، صربيا، جمهورية إيرلندا، لوكسمبورغ، أذربيجان.
المجموعة الثانية: إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو.
المجموعة الثالثة: إيطاليا، سويسرا، إيرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا.
المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك، كازاخستان.
المجموعة الخامسة: بلجيكا، ويلز، جمهورية التشيك، بيلاروسيا، أستونيا.
المجموعة السادسة: الدنمارك، النمسا، إسكتلندا، اسرائيل، جزر ألفارو، مولدوفا.
المجموعة السابعة: هولندا، تركيا، النرويج، مونتينيغرو، لاتفيا، جبل طارق.
المجموعة الثامنة: كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص، مالطا.
المجموعة التاسعة: إنجلترا، بولندا، هنغاريا، ألبانيا، أندورا، سان مارينو.
المجموعة العاشرة: ألمانيا، رومانيا، آيسلندا، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، ليشتينشتاين.