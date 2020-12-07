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تعرّف على نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-07T19:14:46+0000
تعرّف على نتائج قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

شفق نيوز/ أجريت، يوم الإثنين، قرعة أوروبا لتصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم 2022.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: البرتغال، صربيا، جمهورية إيرلندا، لوكسمبورغ، أذربيجان.

المجموعة الثانية: إسبانيا، السويد، اليونان، جورجيا، كوسوفو.

المجموعة الثالثة: إيطاليا، سويسرا، إيرلندا الشمالية، بلغاريا، ليتوانيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، أوكرانيا، فنلندا، البوسنة والهرسك، كازاخستان.

المجموعة الخامسة: بلجيكا، ويلز، جمهورية التشيك، بيلاروسيا، أستونيا.

المجموعة السادسة: الدنمارك، النمسا، إسكتلندا، اسرائيل، جزر ألفارو، مولدوفا.

المجموعة السابعة: هولندا، تركيا، النرويج، مونتينيغرو، لاتفيا، جبل طارق.

المجموعة الثامنة: كرواتيا، سلوفاكيا، روسيا، سلوفينيا، قبرص، مالطا.

المجموعة التاسعة: إنجلترا، بولندا، هنغاريا، ألبانيا، أندورا، سان مارينو.

المجموعة العاشرة: ألمانيا، رومانيا، آيسلندا، مقدونيا الشمالية، أرمينيا، ليشتينشتاين.

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