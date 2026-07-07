تعرّف على مواعيد ومباريات ربع نهائي كأس العالم 2026

شفق نيوزـ بغداد

اكتمل رسمياً عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد انتهاء منافسات دور الـ16 التي شهدت مواجهات قوية ونتائج مثيرة.

وتأهلت إلى دور الثمانية منتخبات المغرب وفرنسا والنرويج وإنكلترا وإسبانيا وبلجيكا والأرجنتين وسويسرا، لتبدأ مرحلة جديدة من الصراع على بطاقات العبور إلى نصف النهائي والمنافسة على اللقب العالمي.

وتنطلق مباريات ربع نهائي المونديال يوم الخميس 9 تموز 2026، بمواجهة مرتقبة تجمع المغرب وفرنسا عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وتتواصل المنافسات يوم الجمعة 10 تموز، حين يلتقي منتخب إسبانيا نظيره البلجيكي عند الساعة العاشرة مساءً، في مواجهة أوروبية قوية لحسم بطاقة أخرى إلى المربع الذهبي.

وتقام فجر الأحد 12 تموز مباراتان، إذ يواجه منتخب النرويج نظيره الإنكليزي عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، قبل أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع سويسرا عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت بغداد.

وتترقب الجماهير العالمية هذه المواجهات الحاسمة، التي ستحدد هوية المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، وسط طموحات متباينة بين منتخبات تبحث عن تأكيد حضورها التاريخي، وأخرى تسعى لمواصلة طريقها نحو منصة التتويج.

وفيما يأتي جدول مباريات ربع النهائي بتوقيت بغداد

الخميس 9 تموز 2026المغرب × فرنساالساعة 11:00 مساءً

الجمعة 10 تموز 2026إسبانيا × بلجيكاالساعة 10:00 مساءً

الأحد 12 تموز 2026النرويج × إنكلتراالساعة 12:00 منتصف الليل

الأحد 12 تموز 2026الأرجنتين × سويسراالساعة 4:00 فجراً