تعرّف على مواعيد مباريات منتخب العراق في الملحق الآسيوي

شفق نيوز - بغداد / ماليزيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات العراق والسعودية وإندونيسيا.

‏وسيخوض المنتخب العراقي مباراته الأولى أمام منتخب إندونيسيا يوم 11 من شهر تشرين الأول المقبل.

‏بينما ستكون مباراته الثانية أمام صاحب الضيافة المنتخب السعودي يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر تشرين الأول المقبل .

‏وستقام المباراتان على ملعب الجوهرة المشعة في المملكة العربية السعودية.

وأسفرت قرعة الملحق من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي أجريت صباح اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا، عن صدامات عربية مثيرة.

وأوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية رفقة كل من: السعودية وإندونيسيا، فيما ضمت المجموعة الاولى منتخبات قطر والإمارات وعُمان.