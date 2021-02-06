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تعرّف على الانتقالات الشتوية للأندية العراقية في دوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-06T14:35:53+0000
تعرّف على الانتقالات الشتوية للأندية العراقية في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ رصد القسم الرياضي في وكالة شفق نيوز، الانتقالات الشتوية للاعبي الأندية العراقية، التي تخوض منافسات الدوري الممتاز.

ففي اروقة نادي الزوراء؛ وقع اللاعب عماد محسن كشوفات عقده مع ادارة النادي لتمثيل فريقه الكروي بالدوري الممتاز .

كما تعاقدت ادارة نادي الديوانية مع اللاعب ثامر برغش الذي يلعب بخط الوسط في نادي امانة بغداد لتمثيل كرة الديوانية في الدوري الممتاز، وقد تم توقيع كشوفات العقد في مقر نادي الديوانية الرياضي بعد الاتفاق على كافة النقاط.

فيما وقع اللاعب مرتجى عادل ناصر كشوفات لتمثيل نادي الميناء قادما من نادي نفط ميسان، في الدوري العراقي الممتاز .

في حين تعاقدت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي مع المهاجم الشاب سيف رشيد ذي العشرين عاما؛ لتمثيل فريق القوة الجوية الاول لكرة القدم في الدوري الممتاز ولمدة خمس سنوات، قادما من نادي التجارة الرياضي الذي يلعب في ضمن فرق الدرجة الأولى.

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