تعرف على أول الهابطين للدرجة الأولى بالدوري الإنكليزي

شفق نيوز/ هبط نادي ساوثهامبتون، بشكل رسمي، مساء اليوم الأحد، من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عقب خسارته أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-3، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 31 من "البريميرليغ".

وافتتح بيرنان جونسون التسجيل مبكراً لتوتنهام في الدقيقة 13، قبل أن يعود ليعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 42، وسط أداء متواضع من أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 90، سجل ماتيوس فيرنانديز هدف ساوثهامبتون الوحيد، لكن آمال الفريق في تحقيق التعادل تبددت سريعاً، بعدما أحرز ماتيس تيل الهدف الثالث لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 90+6، ليؤكد فوز "السبيرز" ويقضي على آخر آمال ساوثهامبتون بالبقاء.

وبهذه الهزيمة، تجمّد رصيد ساوثهامبتون عند 10 نقاط فقط، في المركز العشرين والأخير، بعدما تلقى الفريق الخسارة رقم 25 هذا الموسم، مقابل انتصارين و4 تعادلات.

ومع تبقي 7 مباريات فقط على نهاية الموسم، بات الخروج من منطقة الهبوط مستحيلاً حسابياً، حتى في حال فوزه بجميع مبارياته المتبقية.

ويُعد ساوثهامبتون أول الفرق التي تهبط رسميًا هذا الموسم، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الجولات المقبلة لتحديد بقية الفرق التي سترافقه إلى الدرجة الأولى.