تعرف على أوقات مواجهات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز، والتي ستنطلق يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وتقام يوم الخميس خمس مواجهات، ثلاث منها في الساعة 3:30 عصراً ، تجمع الأولى فريقا الديوانية مع ضيفه الطلبة، ويضيف ملعب الصناعة مباراة فريقه الصناعة وضيفه سامراء، وعلى ملعب التاجي يلتقي فريقا النفط وضيفه الكرخ.

وتقام مباراة واحدة في الساعة 6 مساءً على ملعب النجف الدولي تجمع فريقا نفط الوسط وضيفه نوروز، بينما تجري مباراة واحدة على ملعب الشعب الدولي في الساعة 8:30 بين فريقي القوة الجوية ونفط ميسان.

وتسكتمل في اليوم التالي (الجمعة) مباريات الجولة الثالثة، إذ تقام مباراتان في الساعة 3:30 عصراً، الأولى على ملعب أمانة بغداد بين أصحاب الأرض وضيفه نفط البصرة، بينما يضيف ملعب الشعب مباراة الشرطة وضيفه أربيل.

في حين يضيف فريق الميناء على ملعبه الفيحاء في الساعة 6 مساءً ضيفه زاخو، وفي نفس الوقت يضيف النجف على ملعبه نادي الكهرباء، فيما ستقام مباراة واحدة في تمام الساعة 8:30 مساءً على ملعب الشعب الدولي في ختام الجولة الثالثة، تجمع فريقا الزوراء وضيفه القاسم.