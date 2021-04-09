تعرف على هوية المدرب الذي سيقود الأولمبي العراقي للاستحقاقات المقبلة

شفق نيوز / أفصحت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الجمعة، عن اسم وجنسية المدرب الذي سيقود المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة في الاستحقاقات المقبلة.

وقال عضو الهيئة شامل كامل، لوكالة شفق نيوز، إن "التطبيعية اتفقت رسميا مع المدرب الهولندي (مارك كرستيان فوت) مدرب منتخب هولند تحت 23 السابق، لقيادة المنتخب الأولمبي لكرة القدم للمرحلة المقبلة".

وأضاف كامل، أن "المدرب الهولندي سيصل بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لتوقيع العقد"، مبينا أن "الهولندي طلب مبلغاً معقولا لقيادة المنتخب وبقي الأمر بيد الاتفاق مع أسرته للمجيء للعراق واستلام مهامه".

وتابع أن "التطبيعية وضعت بديلا في حال عدم اتمام الصفقة وهو المدرب الاسباني (لويس مالا) الذي يعد من المدربين المعروفين في إسبانيا، وقاد في وقت سابق منتخبه الأولمبي وكذلك فريق سرقسطة الإسباني".

ولفت كامل، إلى أن "المدرب الأجنبي سيكون ذا فائدة جيدة للمنتخب الأولمبي العراقي، كونه يمتلك خبرة فنية عالية بالمجال الكروي".