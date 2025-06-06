تعرف على نظام الملحق الآسيوي المؤهل في تصفيات كأس العالم 2026

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الآسيوي، يوم الجمعة، عن نظام الملحق المؤهل في تصفيات كأس العالم 2026، إذ ستتأهل 6 منتخبات أصحاب المركز الثالث والرابع من المجموعات الثلاث في التصفيات الحالية.

ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين (A و B)، كل مجموعة فيها 3 منتخبات، في حين تلعب بنظام دوري من مباراة واحدة (كل منتخب يلعب مباراتين فقط)، وتُقام في دولة واحدة لكل مجموعة (تُحدد لاحقاً).

المنتخبات المتأهلة، صاحب المركز الأول من كل مجموعة يتأهل مباشرة لكأس العالم (مقعدين إضافيين لآسيا)، بينما أصحاب المركز الثاني، يلعبون مباراة فاصلة (ذهاب وإياب)، والفائز من المباراة الفاصلة يتأهل إلى الملحق العالمي، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا.

وبحسب مراسل شفق نيوز، لم ينتهِ الأمل للمنتخب العراقي لكن المهمة أصبحت صعبة، وسيكون إلى جانب منتخبات تنتظر حظوظها في الملحق، وهي (السعودية، الإمارات، إندونيسيا، قطر، وفلسطين أو عمان).

يذكر أن مدرب منتخب العراق غراهام أرنولد، قد أكد يوم أمس، أن منتخب "أسود الرافدين" لا يزال يمتلك فرصة واقعية للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك من بوابة الملحق الآسيوي، رغم الخسارة أمام كوريا الجنوبية.

وقال أرنولد في تصريح صحفي عقب المباراة: "لدينا فرصة حقيقية للتأهل عبر الملحق، وقد نجحت سابقاً في تحقيق ذلك مع منتخب أستراليا"، مشيراً إلى أن التحضيرات للاستحقاق المقبل ستنطلق اعتباراً من اليوم الجمعة.

وكان منتخب العراق قد خسر أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على ملعب المدينة الرياضية في البصرة، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.