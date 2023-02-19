تعرف على نتائج 7 مواجهات بدوري كرة الصالات العراقي

شفق نيوز/ جرت يوم الأحد، سبع مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات، نتج عنها 5 انتصارات وتعادلان.

وفاز فريق آليات الشرطة على الشرقية بنتيجة 5-3، وتعادل فريقا الحشد الشعبي والأمانة إيجابياً بنتيجة 3-3، بينما فاز فريق الشرطة على مصافي الوسط بنتيجة 4-3.

هذا وتعادل فريقا نفط الوسط ونفط البصرة بنتيجة 3-3، في حين فاز فريق المرور على الشباب البصري بنتيجة 3-1، كما فاز غاز الجنوب على الظفر بنتيجة 4-2، وكذلك فاز نادي بلدية البصرة على نظيره الجيش بنتيجة 3-0.

وبعد انتهاء الجولة 15، واصل الشرطة تصدره جدول الترتيب، بالمركز الأول برصيد 33 نقطة، ونفط الوسط ثانياً برصيد 31 نقطة، ونفط البصرة ثالثا برصيد 30 نقطة.