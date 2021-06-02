تعرف على نتائج 6 مواجهات في دوري الكرة المؤهل للممتاز

شفق نيوز / أقيمت يوم الأربعاء، ست مباريات من المجموعة الأولى في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، المؤهل للدوري العراقي الممتاز.

وأسفرت النتائج عن، تعادل فريقا العلم وضيفه كربلاء بلا أهداف، بينما تعادل إيجابياً فريقا الكوفة وضيفة نوروز بهدفين لمثلهما.

وتعادل إيجابياً أيضا، فريقا عفك وضيفه الجنسية بهدفين لمثلهما، في حين فاز فريق الشرقاط على ضيفه الجيش بهدف دون رد.

وحقق فريق غاز الشمال فوزا على مضيفه برايتي بهدف دون رد، فيما تعادل فريقا الحسين وضيفه الدفاع المدني بلا أهداف، في حين تعادل سلبياً فريقا سوق الشيوخ ومصافي الجنوب بلا أهداف.

ويتصدر فريق عفك ترتيب فرق المجموعة الأولى لدوري الدرجة الأولى، برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر فريق الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة.