تعرف على نتائج مباريات الجولة 29 لدوري الصالات الممتاز

شفق نيوز / أقيمت يوم الأحد، ثمان مواجهات ضمن منافسات الجولة 29 لدوري كرة الصالات الممتاز.

وتمخضت النتائج عن فوز فريق أمانة بغداد على فريق غاز الشمال 3-2، وتعادل فريق الشرطة أمام ضيفه الجيش 1-1.

وفاز فريق الشرقية على ضيفه فريق الجنسية 3-2 ، كما فاز فريق نفط الوسط على ضيفه فريق مصافي الوسط 4-3.

بينما حقق فريق نفط البصرة فوزاً بمهرجان أهداف على ضيفه فريق القوة الجوية بنتيجة 5-3، فيما اكتسح فريق شهربان ضيفه الجنوب بخماسية نظيفة.

وتعادل فريق بلدية الناصرية أمام ضيفه غاز الجنوب 2-2، في حين فاز فريق مصافي الجنوب على مضيفه فريق أوروك 5-3.

ويتصدر فريق نادي نفط الوسط جدول الترتيب، برصيد 77 نقطة، يله فريق الشرطة برصيد 65 نقطة، ويأتي فريق مصافي الوسط ثالثاً برصيد 54 نقطة.