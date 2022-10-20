تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / خسر فريق الصناعة لكرة القدم، يوم الخميس، أمام ضيفه نوروز، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

سجل فريق نوروز، الهدف الوحيد في المباراة عن طريق المحترف كلاوديو أوليفييرا ديسوزا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، فيما جرت المباراة على ملعب نادي الصناعة الرياضي، في العاصمة بغداد.

وفي مباراة ثانية جرت على ملعب ميسان الدولي، ضمن المنافسات ذاتها والتي جمعت فريقي نفط ميسان وضيفه أربيل، انتهت بفوز نفط ميسان 2-1.

وسجل نفط ميسان هدفه الأول في الدقيقة 59 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب ياسين سامية، وفي الدقيقة 70 أضاف المحترف بنيامين أكور هدفاً ثانياً لنفط ميسان، وفي الدقيقة 82 قلص فريق أربيل النتيجة حينما سجل اللاعب أمجد راضي هدف أربيل الوحيد.

وأضاع فريق أربيل، ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد أن أخفق مازن فياض في تنفيذها.

أما المباراة الثالثة، التي جرت ضمن المنافسات ذاتها ، جمعت فريق نادي نفط البصرة وضيفه فريق القاسم على ملعب الفيحاء ، انتهت بفوز القاسم 1-0.

سجل القاسم هدفه في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب عمار داخل، وجرت المباريات الثلاث في الساعة الثالثة عصراً.