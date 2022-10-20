سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-20T14:23:03+0000
تعرف على نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / خسر فريق الصناعة لكرة القدم، يوم الخميس، أمام ضيفه نوروز، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العراقي الممتاز.

سجل فريق نوروز، الهدف الوحيد في المباراة عن طريق المحترف كلاوديو أوليفييرا ديسوزا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، فيما جرت المباراة على ملعب نادي الصناعة الرياضي، في العاصمة بغداد.

وفي مباراة ثانية جرت على ملعب ميسان الدولي، ضمن المنافسات ذاتها والتي جمعت فريقي نفط ميسان وضيفه أربيل، انتهت بفوز نفط ميسان 2-1.

وسجل نفط ميسان هدفه الأول في الدقيقة 59 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب ياسين سامية، وفي الدقيقة 70 أضاف المحترف بنيامين أكور هدفاً ثانياً لنفط ميسان، وفي الدقيقة 82 قلص فريق أربيل النتيجة حينما سجل اللاعب أمجد راضي هدف أربيل الوحيد.

وأضاع فريق أربيل، ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة بعد أن أخفق مازن فياض في تنفيذها.

أما المباراة الثالثة، التي جرت ضمن المنافسات ذاتها ، جمعت فريق نادي نفط البصرة وضيفه فريق القاسم على ملعب الفيحاء ، انتهت بفوز القاسم 1-0.

سجل القاسم هدفه في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب عمار داخل، وجرت المباريات الثلاث في الساعة الثالثة عصراً.

related

زاخو يفوز على الطلبة ونوروز يتعادل مع نفط ميسان في الممتاز

Date: 2021-11-05 14:15:37
زاخو يفوز على الطلبة ونوروز يتعادل مع نفط ميسان في الممتاز

فوز لأربيل ونفط ميسان وتعادل للصناعة ونفط الوسط في الدوري الممتاز

Date: 2022-01-10 13:31:41
فوز لأربيل ونفط ميسان وتعادل للصناعة ونفط الوسط في الدوري الممتاز

فوز للكهرباء وتعادلان للطبة وأربيل في الدوري العراقي الممتاز

Date: 2022-06-02 15:58:47
فوز للكهرباء وتعادلان للطبة وأربيل في الدوري العراقي الممتاز

القوة الجوية يقسو على نفط ميسان ويعزز صدارته للممتاز

Date: 2021-05-16 18:14:50
القوة الجوية يقسو على نفط ميسان ويعزز صدارته للممتاز

القاسم والنفط يقللان حظوظ الميناء والديوانية في الدوري الممتاز

Date: 2022-04-14 14:49:12
القاسم والنفط يقللان حظوظ الميناء والديوانية في الدوري الممتاز

هداف نوروز مع السالمية.. العراقي آسو رستم يحترف في الدوري الكويتي

Date: 2022-07-01 20:37:07
هداف نوروز مع السالمية.. العراقي آسو رستم يحترف في الدوري الكويتي

ادارة نفط ميسان تتمسك برزاق فرحان وتعاقب لاعبيها بخصومات مالية

Date: 2021-01-23 15:45:09
ادارة نفط ميسان تتمسك برزاق فرحان وتعاقب لاعبيها بخصومات مالية

إدارة نادي الجنسية ترد على أنباء "بيع" مباراتها امام نوروز

Date: 2021-06-30 15:00:11
إدارة نادي الجنسية ترد على أنباء "بيع" مباراتها امام نوروز