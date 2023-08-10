تعرف على نتائج مباريات الجمهورية لكرة القدم هذا اليوم

شفق نيوز/ تمكن منتخب واسط من تحقيق الفوز على منتخب ذي قار بهدفين مقابل هدف واحد، يوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الجنوبية لبطولة كأس الجمهورية 2023 لكرة القدم.

وفاز في منافسات المنطقة الجنوبية أيضاً منتخب ميسان على منتخب البصرة بنتيجة 4-2.

كما تغلب منتخب الأنبار على منتخب ديالى بنتيجة 4-1 في منافسات الغربية أيضاً في بطولة الجمهورية، بينما تعادل منتخب صلاح الدين مع ضيفه منتخب نينوى بهدف لمثله بمستهل مشواره في بطولة الجمهورية للمنطقة الغربية.

ومن مباريات الجولة السابقة فاز منتخب كربلاء على الديوانية بنتيجة 2-0، وتعادل منتخبا المثنى والنجف من دون أهداف.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قسم المنتخبات إلى 4 مجاميع، شمالية، وغربية، وفرات أوسط، وجنوبية، يتأهل فريقان من كل مجموعة إضافة لمنتخبين من بغداد، ليصبح العدد النهائي 10 منتخبات، يتم تقسيمها إلى مجموعتين تخوض مبارياتها بطريقة الدوري لمرحلة واحدة، ويكون بنظام التجمع في بغداد.