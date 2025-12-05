تعرف على نتائج قرعة مونديال كأس العالم 2026

شفق نيوز- متابعة

أسفرت قرعة نهائيات كأس العالم 2026 عن مواجهات متوازنة، حيث ستقام مباراة الافتتاح بين المكسيك أحد الدول المنظمة، ومنتخب جنوب أفريقيا.

ووقعت المنتخبات العربية في مواجهات صعبة، حيث سيلعب المنتخب المغربي في مجموعة تضم البرازيل واسكتلندا، فيما يصطدم المنتخب الجزائري بالأرجنتيني في أول مبارياته.

فيما تلعب السعودية مع إسبانيا وأوروغواي، ويخوض منتخب مصر اختبارات صعبة أمام إيران وبلجيكا، وأخيرًا سيصطدم المنتخب التونسي بهولندا واليابان.

وتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، حيث يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ32 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

ولم تسمح القرعة بوقوع منتخبين من نفس الاتحاد القاري في المجموعة نفسها باستثناء أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا.

وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك - جنوب أفريقيا- كوريا الجنوبية - المتأهل من الملحق الأوروبي "د"

المجموعة الثانية: كندا - المتأهل من الملحق الأوروبي "أ"- قطر - سويسرا

المجموعة الثالثة: البرازيل - المغرب - هايتي - اسكتلندا

المجموعة الرابعة: أمريكا - أستراليا - باراغواي - المتأهل من الملحق الأوروبي "ج"

المجموعة الخامسة: ألمانيا - كوراساو - كوت ديفوار - الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا - اليابان - المتأهل من الملحق الأوروبي "ب"- تونس

المجموعة السابعة: بلجيكا - مصر - إيران - نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا - الرأس الأخضر - السعودية - أوروغواي

المجموعة التاسعة: فرنسا - السنغال - المتأهل من الملحق العالمي "2"- النرويج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين - الجزائر - النمسا- الأردن

المجموعة الـ11: البرتغال - المتأهل من الملحق العالمي "1"-أوزبكستان - كولومبيا

المجموعة الـ12: إنجلترا - كرواتيا - غانا- بنما