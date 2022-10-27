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تعرف على نتائج قرعة دوري الدرجة الأولى العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-27T14:09:17+0000
تعرف على نتائج قرعة دوري الدرجة الأولى العراقي

شفق نيوز / جرت يوم الخميس، قرعةُ دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة القدم، للموسم 2023/2022 في مقرّ اتحاد الكرة، وبحُضور رئيس لجنةِ المسابقاتِ حيدر عوفي، وأعضاء اللجنة علي عبيس ونجم عبد وسيروان نجم الدين، وممثلي الأندية المشاركة.

وأثناء القرعة، جرى الاتفاقُ على تقسيمِ الفرقِ المشاركة على مجموعتين كل مجموعةٍ تضم 12 فريقاً تلعب بنظام الذهاب والإياب مع هبوطِ أربعة فرقٍ من كل مجموعة للدرجةِ الثانية، بينما يتأهل فريقان للدوري الممتاز.

وضمت المجموعةُ الأولى: أمانة بغداد، سامراء، الدفاع المدني، الجنسية، الصناعات الكهربائيّة، الاتصالات، البحري، البيشمرگة ، الرمادي، ميسان، الحويجة، مصافي الجنوب.

أما المجموعة الثانية فضمت فرقَ: الميناء، الصليخ، عفك، ديالى، الحسين، الكوفة، الجولان، الشرقاط ، الناصرية، السماوة، مصافي بغداد، المرور.

بينما أسفرت مواجهات الجولة الأولى عن الآتي: الحويجة/ الصناعات الكهربائيّة، الاتصالات/ الرمادي، ميسان / البيشمرگة، أمانة بغداد/ الدفاع المدني، البحري/ الجنسية، سامراء/ مصافي الجنوب، السماوة/ الصليخ، المرور/ الناصرية، الكوفة/ عفك،  ديالى/ الميناء، الجولان/ الشرقاط، المصافي/ الحسين.

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