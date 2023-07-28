تعرف على نتائج قرعة بطولة الجمهورية لمنتخبات الفرات الأوسط واقليم كوردستان والشمالية والجنوبية والغربية

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة في محافظةِ بابل، قرعةُ بطولة الجمهوريّة للمتقدمين، بحُضور عضو لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم (علي عبيس) ونائب رئيس الاتحاد الفرعيّ في بابل (جلال محي)، وممثلي المحافظات الخمس.

وأسفرت القرعةُ عن مواجهةِ منتخب السماوة لمنتخبَ النجف، حيثُ سيستضيف هذه المباراة ملعبُ السماوة، بينما يواجه منتخب الديوانية منتخبَ كربلاء، ويستضيف المباراة ملعب عفك، بينما يكون منتخب بابل في حالة انتظارٍ في هذه الجولة.

وحددت لجنةُ المسابقات يوم السبت الموافق (5/8/2023) موعداً لانطلاق المباريات.

وجرت اليوم ايضاً قرعةُ بطولة الجمهوريّة للمتقدمين لمنطقةِ اقليم كوردستان والشماليّة في محافظةِ أربيل بحُضور عضو لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم (سيروان نجم الدين)، وممثلي المنتخبات المشاركة.

وأسفرت القرعةُ في الجولةِ الأولى عن مواجهةِ منتخب السليمانية مع منتخب كركوك، ومنتخب دهوك يلاقي منتخبَ أربيل، ومنتخب الموصل سيكون في حالةِ انتظار.

كما أقيمت قرعةُ بطولة الجمهوريّة للمتقدمين لمنتخباتِ المنطقة الجنوبية في مقرّ الاتحاد الفرعيّ في البصرة ، بحُضور رئيس لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم الدكتور حيدر عوفي، وممثلي منتخبات المحافظات الجنوبية.

وأسفرت القرعةُ عن مواجهةِ منتخب ذي قار مع منتخب واسط، بينما يواجه منتخبُ ميسان منتخب البصرة، وهذه المباريات ضمن الجولةِ الأولى.

وحددت لجنةُ المسابقات يوم السبت المقبل ( 5 /8 /2023) موعداً لإقامةِ هذه المباريات للإدوارِ الأوليّة.

وجرت، اليوم الجمعة، ايضا قرعةُ بطولة الجمهوريّة للمتقدمين لمنتخباتِ المنطقة الغربية، وعبر الدائرة الإلكترونية، والتي أدارها عُضو لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم نجم عبد عواد ، وبمشاركة ممثلي منتخبات المحافظات الغربية (الأنبار، ديالى، صلاح الدين).

وأسفرت القرعةُ عن مواجهات الدور الأول ، إذ يلتقي منتخب الأنبار منتخبَ ديالى في ملعبِ مدينة الرمادي، بينما يكون منتخب صلاح الدين في حالةِ انتظار.

وحددت لجنةُ المسابقات يوم السبت المقبل ( 5 /8 /2023) موعداً لإقامةِ هذه المباريات للإدوارِ الأوليّة.