‏تعرف على نتائج قرعة الدور 32 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

أجرت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، قرعة مباريات الدور 32 لبطولة كأس العراق للموسم 2025-2026.

وأسفرت القرعة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن لقاء فريقي الكهرباء والحشد الشعبي، والجيش يواجه فريق أربيل، والصناعة يلاقي الكرخ، ونفط البصرة يواجه الفهد، ويلتقي فريق الموصل مع ديالى، والمصافي مع النجف.

كما سيواجه الصناعات الكهربائية فريق كربلاء، والبيشمركة يلاقي الحدود، والميناء مع نفط الوسط، والغراف مع نفط ميسان، وعفك مع نادي الحسين، والناصرية مع الاتصالات.

وسيلتقي فريق الكاظمية وغاز الشمال، والرمادي يواجه الجولان، وأمانة بغداد مع مصافي الجنوب، وفريق البحري يلاقي فريق ميسان.

يذكر أن فريق دهوك توج بلقب بطولة كأس العراق للموسم 2024-2025.