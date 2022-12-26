تعرف على نتائج أربع مواجهات في دوري الطائرة العراقي

شفق نيوز / جرت يوم الاثنين، أربع مواجهات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة، انتهت بتفوق غاز الجنوب وسنجار والحبانية والجيش.

في المجموعة الأولى (التجمع الثاني) فاز غاز الجنوب على الشرطة بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-19) (25-21) (25-19)، كما تفوق فريق سنجار على حديثة بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع (25-21) (17-25) (25-21) (25-23).

هذا وفاز الحبانية على الصمود بثلاثة أشواط لشوط وحيد وكانت الأشواط (25-19) (25-17) (23-25) (25-20)، كما تغلب الجيش على مصافي الشمال بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع (22-25) (25-21) (25-20) (25-23)، لحساب المجموعة الثانية (التجمع الثاني).

وكانت قمة المجموعة الثانية التي جرت أمس بين فريقي البيشمركة والجيش، قد انتهت لمصلحة الفريق الشمالي بثلاثة أشواط لأثنين بواقع (25-19) (23-25) (25-18) (28-30) (16-14).