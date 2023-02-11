تعرف على نتائج أربع مباريات في دوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت أربع مواجهات ضمن منافسات دوري الطائرة الممتاز.

وفي مباراة مثيرة تجاوز الشرطة فريق أربيل بثلاثةِ أشواط مقابل اثنين (25-19) (21-25) (23-25) (27-25) (15-13) .

وحقق مصافي الشمال فوزاً ثميناً على الجيش بثلاثة أشواط لأثنين في مباراة مثيرة تقدم الجيش اولاً (25-22)و(25-21) وعدل الكفة مصافي الشمال (25-14)و(25-19) وحسم مصافي الشمال اللقاء في الشوط الحاسم (15-9).

وفاز فريق نادي غاز الجنوب على فريق البيشمركة بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-18) (25-22) (27-25).

وحقق الحبانية انتصاراً معنوياً على البحري بثلاثة أشواط دون رد وكانت نتيجة الاشواط كالتالي، 25-23 ، 25-22 ، 25-17.