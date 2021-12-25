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تعرف على نتائج خمس مواجهات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-25T14:45:51+0000
تعرف على نتائج خمس مواجهات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز بكرة القدم مع تأجيل مباراة واحدة.

فقد فاز فريق نادي البيشمركة  على ضيفه فريق نادي الصناعات الكهربائية 1-0، وفاز فريق نادي الشرقاط على ضيفه فريق النادي البحري  2-0 ، وفاز فريق نادي السماوة  على ضيفه فريق نادي بابل بنتيجة 1 – 0، وفاز فريق نادي الجنسية على ضيفه فريق نادي ديالى بنتيجة 2 – 0 ، وفاز فريق نادي الحسين على ضيفه فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 2 – 0 غاز الشمال.

بينما تأجلت مباراة فريق نادي الناصرية ومضيفه فريق نادي كربلاء، وذلك بسبب دخول اعداد غفيرة من الجماهير لارضية ملعب الشطرة الاولمبي، فور انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، لكن حكم اللقاء انهى المباراة بعد دخول أعداد غفيرة داخل الملعب ورفضهم الخروج من الملعب.

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