تعرف على نتائج أبرز مباريات كأس العراق

شفق نيوز / جرت يوم الأربعاء، ثلاث مواجهات ضمن منافسات بطولة كأس العراق لكرة القدم، والتي أسفرت عن صعود ثلاثة فرق للدور المقبل.

في المباراة الأولى التي ضيف فيها ملعب الرمادي لقاء فريقه الرمادي وضيفه فريق دهوك، وفاز الرمادي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق البيشمركة فوزاً عريضاً على ضيفه فريق الأمواج الموصلي بنتيجة 4-0.

وفي آخر لقاء، ضيف ملعب ديالى، مباراة فريقه ديالى وفريق أعالي الفرات، وانتهى اللقاء بفوز المضيف ديالى بنتيجة 2-0.

وضمن المنافسات ذاتها، أسفرت نتائج يوم أمس، عن فوز فريق الجنسية على نظيره حيفا بركلات الترجيح 4-2 ، وفوز الحشد على المصافي 3-1، وفوز الرياض على عنه 4-3 بركلات الترجيح، بالإضافة إلى فوز كربلاء على البحري 3-0، وفوز المثنى على ميسان 4-3 بركلات الترجيح، وفوز مصافي الجنوب على الكوفة بركلات الترجيح أيضاً 4-2، وفوز سوق الشيوخ على مدينة الشهداء 1-0.