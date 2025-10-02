تعرف على نتائج الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

جرت عصر الخميس، سبع مباريات ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم وأسفرت النتائج عن فوز فريق الكاظمية على فريق الرمادي بهدف دون مقابل.

هذا وتعادل فريق بيشمركة السليمانية مع المصافي من دون أهداف، في حين فاز فريق مصافي الجنوب على غاز الشمال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما فاز فريق الحسين على الاتصالات بهدفين دون رد.

هذا وحقق فريق الحدود فوزًا كبيرًا على نفط الرصافة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تعادل فريق نفط البصرة مع الفهد بهدف لكل منهما، وتعادل أيضًا فريق ميسان مع عفك بالنتيجة ذاتها.

وتُقام مساء اليوم، ثلاث مباريات عند الساعة السادسة والنصف حيث يلتقي فريق الناصرية مع البحري، في حين يواجه فريق الجولان نظيره الحشد الشعبي، كما يلاعب فريق كربلاء نظيره الجيش.