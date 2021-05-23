تعرف على نتائج الجولة الخامسة للمجموعة الاولى التأهيلية لدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الأحد أربع مواجهات ضمن منافسات دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز للمجموعة الاولى.

ففي المباراة الاولى فاز فريق نادي الشرقاط على فريق نادي الكوفة بنتيجة 1_0، وتعادل فريق نادي الحسين مع فريق نادي نوروز بنتيجة 2_2 نوروز، وتمكن فريق نادي عفك من الفوز على فريق نادي سوق الشيوخ 2-1، وأخيرا فاز فريق نادي مصافي الجنوب على فريق نادي الجيش بنتيجة 2_1.

وضمن المنافسات ذاتها للمجموعة تستكمل المنافسات يوم غد الاثنين باقامة مباراتين ففي الساعة الرابعة والنصف عصرا تقام مباراتان الأولى بين فريق نادي الجنسية وضيفه فريق نادي العلم على ملعب بغداد، وتجمع الثانية فريقا كربلاء وضيفه برايتي على ملعب الأول.