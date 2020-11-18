تعرف على نتائج الجولة الثانية من دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ انتهت الجولة الثانية من دوري كرة الصالات الممتاز، يوم الأربعاء، بعد تسع مباريات حسمت نتائجها بالفوز إلا مباراتين انتهت بالتعادل الإيجابي.

وبحسب جدول نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم وورد لوكالة شفق نيوز؛ أن سبعة فرق حسمت مبارياتها بالفوز وهي كل من "الجنوب، الشرطة، مصافي الوسط، مصافي الجنوب، الشرقية، نفط البصرة، نفط الوسط"، حيث تغلبت على فرق "بلدية الناصرية، غاز الجنوب، اوروك، غاز الشمال، الجنسية، الجيش، الحشد".

في حين انتهت مباراتي "شهربان والقوة الجوية" و "أمانة بغداد والميناء" بالتعادل الايجابي.