تعرف على مواعيد 6 مواجهات في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز / تنطلق 6 مباريات من منافسات الدور الثاني لدوري اليد العراقي الممتاز، اربعة منها يوم غد الجمعة، ومبارتان بعد غد السبت.

وقي مباراة يوم غد، تقام أربع مواجهات، يلتقي في الاولى نفط ميسان وضيفه الجيش، بينما تقام المباراة الثانية بين ذي قار وضيفه الشرطة، وفي اللقاء الثالث يستضيف نفط البصرة، نظيره الحشد الشعبي، أما اللقاء الرابع فسيجمع فريقي الكوت وضيفه الطلبة.

وتتواصل منافسات الدور الثاني بعد غد السبت، بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريقي كربلاء وضيفه الكرخ، بينما تجمع الثانية نفط الوسط مع ضيفه ديالى.

وأسفرت منافسات الدور الأول، عن فوز الكرخ على ذي قار 38-15، وفوز الحشد على نفط ميسان 44-24، وفوز نفط البصرة على نفط الوسط 21-20، وفوز الشرطة على الطلبة 43-11، وفوز الجيش على الكوت 43-21، وفوز ديالى على كربلاء 34-30.