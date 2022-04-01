تعرف على مواعيد مباريات وملاعب القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز / كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مواعيد مباريات وتوقيتات وملاعب الذهاب والإياب التي سيخوضها فريق القوة الجوية العراقي، إلى جانب أندية الجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي والشباب السعودي.

وأسفرت نتائج القرعة لمباريات الذهاب عن المواجهات التالية:

القوة الجوية مع الجزيرة الإماراتي يوم 8 نيسان على ملعب الملك فهد الدولي في الساعة الحادية عشر والربع عصراً.

القوة الجوية مع مومباي الهندي يوم 11 نيسان على ملعب الملك فهد الدولي في الساعة الثامنة والربع مساءً.

القوة الجوية مع الشباب السعودي على ملعب الامير فيصل بن فهد يوم 14 نيسان في الساعة 11 والربع.

أما مباريات الإياب:

الشباب السعودي مع القوة الجوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد يوم 18 نيسان في الساعة 11 والربع مساءً.

القوة الجوية مع الجزيرة الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي يوم 22 نيسان في الساعة الثامنة والربع مساءً.

مومباي الهندي مع القوة الجوية على ملعب الملك فهد الدولي 26 نيسان في الساعة 11 والربع مساءً.

وكان وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم وصل الى المملكة العربية السعودية للدخول بمعسكر تدريبي قصير استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.