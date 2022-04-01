سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعرف على مواعيد مباريات وملاعب القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-01T08:55:56+0000
تعرف على مواعيد مباريات وملاعب القوة الجوية في دوري أبطال آسيا

شفق نيوز / كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مواعيد مباريات وتوقيتات وملاعب الذهاب والإياب التي سيخوضها فريق القوة الجوية العراقي، إلى جانب أندية الجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي والشباب السعودي.

وأسفرت نتائج القرعة لمباريات الذهاب عن المواجهات التالية:

القوة الجوية مع الجزيرة الإماراتي يوم 8 نيسان على ملعب الملك فهد الدولي في الساعة الحادية عشر والربع عصراً.

القوة الجوية مع مومباي الهندي يوم 11 نيسان على ملعب الملك فهد الدولي في الساعة الثامنة والربع مساءً.

القوة الجوية مع الشباب السعودي  على ملعب الامير فيصل بن فهد يوم 14 نيسان في الساعة 11 والربع.

أما مباريات الإياب:

الشباب السعودي مع القوة الجوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد يوم 18 نيسان في الساعة 11 والربع مساءً.

القوة الجوية مع الجزيرة الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي يوم 22 نيسان في الساعة الثامنة والربع مساءً.

مومباي الهندي مع القوة الجوية على ملعب الملك فهد الدولي 26 نيسان في الساعة 11 والربع مساءً.

وكان وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم وصل الى المملكة العربية السعودية للدخول بمعسكر تدريبي قصير استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

related

غداً.. الجوية يودع دوري الأبطال في مباراة تحصيل حاصل أمام بختاكور الأوزبكي

Date: 2021-04-28 14:16:01
غداً.. الجوية يودع دوري الأبطال في مباراة تحصيل حاصل أمام بختاكور الأوزبكي

فوز قاتل للنجف على الجوية في مباراة مثيرة

Date: 2021-05-12 21:11:59
فوز قاتل للنجف على الجوية في مباراة مثيرة

محترف جزائري وحارس القاسم يعززان قائمة الصقور للمرحلة المقبلة

Date: 2022-01-28 08:01:21
محترف جزائري وحارس القاسم يعززان قائمة الصقور للمرحلة المقبلة

البرازيلي فييرا مدرباً.. تغييرات بالجملة في هيكلة الصقور

Date: 2021-08-15 20:55:14
البرازيلي فييرا مدرباً.. تغييرات بالجملة في هيكلة الصقور

الاتحاد العربي يقرر نقل مباراة فريق القوة الجوية والمولولدية الجزائري الى اربيل

Date: 2019-10-31 07:08:26
الاتحاد العربي يقرر نقل مباراة فريق القوة الجوية والمولولدية الجزائري الى اربيل

القوة الجوية يقر بصعوبة الإعداد لأبطال آسيا ويشكو غياب 17 لاعباً

Date: 2022-03-21 07:25:44
القوة الجوية يقر بصعوبة الإعداد لأبطال آسيا ويشكو غياب 17 لاعباً

الميناء يتعادل مع الجوية ودياً ومنير متفائل بلاعبيه

Date: 2021-09-11 16:35:30
الميناء يتعادل مع الجوية ودياً ومنير متفائل بلاعبيه

مدربا الزوراء والجوية متفائلان بحسم مواجهتي اليوم في أبطال آسيا

Date: 2021-04-07 08:39:36
مدربا الزوراء والجوية متفائلان بحسم مواجهتي اليوم في أبطال آسيا