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تعرف على مواعيد مباريات الأولمبي العراقي في كأس آسيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-15T10:05:42+0000
تعرف على مواعيد مباريات الأولمبي العراقي في كأس آسيا

شفق نيوز / كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مباريات تصفيات كأس آسيا لكرة القدم، والتي يشارك فيها المنتخب الأولمبي العراقي.

ووقع العراق في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات المالديف وأفغانستان والبحرين.

وتنطلق منافسات البطولة في 27 من شهر تشرين الأول الحالي.

وستكون أولى مباريات المنتخب الأولمبي في التصفيات أمام منتخب المالديف يوم 27، في الساعة الرابعة والربع، وفي نفس الوقت يلاقي أفغانستان يوم 29.

وسيكون اللقاء الأخير أمام البلد المضيف البحرين، في يوم 31 من الشهر الحالي، في الساعة السابعة والربع مساءً.

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