تعرف على مواجهات وتوقيتات بطولة خليجي 25 في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لخليجي 25 في مدينة البصرة العراقية، يوم السبت، مباريات المجموعتين الأولى والثانية المقرر انطلاقها في السادس من شهر كانون الثاني من العام المقبل.

وقسمت الفرق الثمانية إلى مجموعتين A و B، ضمن المجموعة الأولى منتخبات العراق واليمن والسعودية وعمان، وضمت المجموعة الثانية منتخبات البحرين والكويت وقطر والإمارات.

وبحسب قرعة البطولة، ستقام مباراتان يوم الجمعة الموافق 6 من شهر كانون الثاني من العام المقبل للمجموعة A تجمع الأولى المنتخب العراقي وعُمان على ملعب البصرة الدولي في الساعة 6:45 مساءً تليها مباراة اليمن والسعودية على نفس الملعب في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتقام يوم السبت السابع من كانون الثاني المقبل، مباراتان للمجموعة الثانية تجمع الأولى البحرين والإمارات على ملعب الميناء في الساعة الرابعة والربع عصراً ويلتقي في الثانية فريقا الكويت وقطر في الساعة السابعة والربع مساءً.

وتستمر المواجهات يوم الاثنين الموافق التاسع من كانون الثاني، إذ تقام مباراتان للمجموعة الاولى على ملعب البصرة الدولي تجمع الأولى عُمان واليمن في الساعة الرابعة والربع عصراً، ويلتقي في الثانية فريقي السعودية والعراق في الساعة السابعة والربع مساءً على ملعب البصرة الدولي.

وستقام مباراتان للمجموعة الثانية يوم الثلاثاء العاشر من الشهر نفسه، تجمع الأولى فريقي الإمارات والكويت في الساعة الرابعة والربع عصرا على ملعب الميناء، وتجمع الثانية فريقي قطر والبحرين في الساعة السابعة والربع مساءً على ملعب الميناء.

كما ستقام الخميس المصادف 12 من ذات الشهر مباراتان للمجموعة الاولى يلتقي في الاولى العراق واليمن على ملعب البصرة الدولي في الساعة الرابعة مساءً، ويواجه في الثانية السعودية منتخب عمان على ملعب الميناء في الساعة الرابعة عصرا.

ومن المقرر أيضاً أن تقام مباراتان للمجموعة الثانية يوم الجمعة المصادف الثالث عشر من نفس الشهر، يلتقي في الأولى منتخبي البحرين والكويت على ملعب البصرة الدولي في الساعة الرابعة عصرا، ويلاقي في الثانية منتخبي قطر والامارات على ملعب الميناء في الساعة الرابعة عصرا.

وستقام مباراتي نصف النهائي الذي يجمع الأول والثاني من كلا المجموعتين يوم 16 كانون الثاني، حيث تقام المباراتين بنفس اليوم في ملعب البصرة الدولي، اذ يلاعب بطل المجموعة A مع وصيف المجموعة B في الساعة الرابعة والربع، ويواجه بطل المجموعة B وصيف المجموعة A في الساعة الثامنة والربع.

وستقام المباراة النهائية للفريقين الفائزين من دور نصف نهائي البطولة يوم التاسع عشر منذ ات الشهر على ملعب البصرة الدولي في الساعة السابعة مساءً.