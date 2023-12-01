تعرف على مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، ستنطلق صافرة المباراة في ملعب أمانة بغداد، بين صاحب الأرض والجمهور، ونادي الحدود.

وعند الساعة الخامسة عصراً، سيحتضن ملعب ميسان، مباراة فريقه أمام ضيفه نادي الميناء.

هذا وسيحتضن ملعب النجف، عند الساعة السابعة مساءً مباراة نفط الوسط وضيفه نادي نفط البصرة.

ويلتقي في ملعب الزوراء، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً الطلبة وضيفه نادي أربيل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أجل مباراة زاخو والقاسم لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم العراق إلى إشعار آخر بسبب عطل في إنارة الملعب.