تعرف على مواجهات اليوم في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تقام يوم السبت، خمس مواجهات ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية من مُنافساتِ الدوري العراقيّ الممتاز للموسم 2023/ 2024.

وستقام المباريات الخمس، عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، حيث يواجه الصناعات فريق الجولان، ويستضيف البحري نظيره الكوفة، كما يلاقي الرمادي نادي الديوانية، والصناعة يواجه المصافي، بينما سيلاعب نادي ديالى نظيره الغرف.

وتمكنت ثلاثة فرق من تحقيق الفوز، أمس الجمعة، مع انطلاق الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2023-2024.

وفاز مصافي الجنوب على عفك بهدفين دون مقابل، كما فاز الفهد على الشرقاط بهدفين لهدف، في حين حقق الناصرية فوزا على مضيفه سامراء بهدف دون رد.