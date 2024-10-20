تعرف على مواجهات الجولة الأولى.. دوري الدرجة الممتازة الكروي ينطلق الثلاثاء

شفق نيوز/ تنطلق بعد غد الثلاثاء مباريات الجولة الاولى من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2024 - 2025 بإقامة عشر مباريات تبدأ جميعها عند الساعة الثالثة عصراً.

ويواجه فريق الصناعة على ملعبه ضيفه فريق امانة بغداد، ويلاقي فريق الجولان على ملعب الفلوجة ضيفه فريق البيشمركة، ويواجه الناصرية على ملاعبه فريق الموصل، ويستضيف المصافي على ملعبه فريق غاز الشمال، بينما يواجه عفك على ملعب الكفل ضيفه الصناعات الكهربائية، وسيكون ملعب سوق الشيوخ مسرحاً للقاء الغراف بضيفه الكاظمية، وسيواجه مصافي الجنوب على ملعب الفيحاء ضيفيه الرمادي، بينما يلاقي فريق الحسين على ملعبه ضيفه فريق الفهد ، ويواجه نفط الوسط على ملعب النجف ضيفه فريق البحري، واخيراً يلاقي الاتصالات على ملعب التاجي فريق ميسان.