تعرف على ملاعب وتوقيتات مباريات منتخب العراق في كأس العرب 2025

شفق نيوز- بغداد

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، حيث سيفتتح المنتخب العراقي أولى مواجهاته في ثالث أيام البطولة.

وجاء المنتخب العراقي ضمن المجموعة الرابعة (D) حيث سيلتقي يوم الأربعاء 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بمنتخب البحرين أو جيبوتي، وذلك على ملعب 974 المونديالي عند الساعة 5:30 مساءً.

أما المواجهة الثانية فستكون أمام السودان أو لبنان، يوم السبت 6 كانون الأول/ ديسمبر وتقام على الملعب نفسه عند الساعة 7:00 مساءً.

ويختتم العراق دور المجموعات بمواجهة قوية مع المنتخب الجزائري يوم الثلاثاء 9 كانون الأول/ ديسمبر، على أرض ملعب خليفة الدولي عند الساعة 9:00 مساءً.

ولم يكشف مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، حتى الآن عن القائمة الرسمية التي ستمثل العراق في البطولة.

يذكر أن المنتخب العراقي يعد الأكثر تتويجاً بالبطولات العربية بعدما توج باللقب أربع مرات.