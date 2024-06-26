تعرف على مباريات دور الـ16 في يورو 2024
شفق نيوز/ انتهت مرحلة دور المجموعات من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر، المقامة على الأراضي الألمانية، وبلغ 16 منتخبا الدور الثاني، فيما ودعت 8 منتخبات البطولة.
وفيما يلي المنتخبات الّتي وصلت لدور الـ 16، بناء على المراكز التي وقعوا فيها ضمن مجموعاتهم.
المركز الأول: ألمانيا، إسبانيا، إنجلترا، النمسا، البرتغال، رومانيا.
المركز الثاني: سويسرا، إيطاليا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، تركيا.
أفضل ثوالث: سلوفينيا، هولندا، سلوفاكيا، جورجيا.
جدول مباريات دور الـ 16 المقرر إقامتها بين 29 يونيو/ حزيران و2 يوليو/ تموز.
ألمانيا ضد الدنمارك.
إسبانيا ضد جورجيا.
إيطاليا ضد سويسرا.
إنجلترا ضد سلوفاكيا.
فرنسا ضد بلجيكا.
النمسا ضد تركيا
.رومانيا ضد هولندا.
البرتغال ضد سلوفينيا.