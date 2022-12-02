تعرف على مباريات اليوم الأخير من دور المجموعات لمونديال قطر

شفق نيوز / تقام يوم الجمعة، أربع مباريات، في ختام الجولة الثالثة للمجموعتين السابعة والثامنة في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

البداية ستكون من المجموعة الثامنة، حيث تقام مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت في الساعة السادسة مساءً.

ويلعب منتخب أوروجواي أمام غانا في مباراة مصيرية للمنتخبين، فيما سيكون منتخب البرتغال على موعد مع اختبار معقد أمام كوريا الجنوبية.

وستقام مباراتي المجموعة السابعة أيضاً في نفس التوقيت، العاشرة مساءً، حيث تبحث ثلاثة منتخبات من المجموعة عن بطاقة التأهل الثانية إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعدما حجز منتخب البرازيل البطاقة الأولى.

وفي المباراة الأولى يلعب منتخب البرازيل أمام الكاميرون، فيما تجمع المباراة الثانية بين صربيا وسويسرا.