تعرف على مباريات اليوم المونديالية والمنتخبات التي حسمت تأهلها لدور الـ 16

شفق نيوز / تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022 وحسم ثلاثة منتخبات تاهلها لدور الـ 16 هي فرنسا والبرازيل والبرتغال ، فيما ستقام اليوم الثلاثاء مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم العاشر من مونديال قطر.

وفي ختام مواجهات المجموعتين الأولى والثانية ستقام أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، إذ ستكون من المجموعة الأولى، حيث تقام مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في نفس التوقيت.

وفي الساعة السادسة من مساء اليوم سيلعب منتخب هولندا أمام منتخب قطر، فيما سيكون منتخب السنغال في اختبار مثير للاهتمام أمام الإكوادور.

وبعد نهاية مباراتي المجموعة الأولى، تقام مباراتا المجموعة الثانية أيضًا في نفس التوقيت، حيث تبحث فرق المجموعة عن بطاقتي التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022.

وفي الساعة العاشرة ستقام المباراة الأولى إذ يلعب منتخب إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تجمع المباراة الثانية بين إنجلترا وويلز في نفس الوقت .