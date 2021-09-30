تعرف على مباريات العراق في غرب اسيا وقائمة المنتخب الاولمبي

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية المقررة انطلاقها في السعودية في الرابع من شهر تشرين الاول المقبل عن المباريات التي سيخوضها المنتخبن الاولمبي العراقي تحت 23 سنة.

وأبلغ مصدر في اللجنة، وكالة شفق نيوز، بأن المنتخب الاولمبي العراقي سيخوض مباراته الاولى في الرابع من تشرين الاول المقبل مع منتخب فلسطين على ملعب الامير محمد بن فهد عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، كما سيلتقي بثاني مبارياته منتخب الامارات في السادس من نفس الشهر بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الامير سعود بن جلوي. ويختتم الاولمبي العراقي مباريات الجولة الاولى بلقاءه منتخب لبنان على ملعب الامير محمد بن فهد بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على قائمة لاعبي المنتخب الاولمبي التي ستمثل العراق في غرب اسيا والتي تألفت من: حسن احمد وعماد عيسى ونديم نادر لحراسة المرمى، ولخط الدفاع: حسين عمار ومحمد الباقر كريم واحمد حسن مكنزي و زيد تحسين وحسن رائد و مصطفى وليد وعباس بديع ومنتظر عبد الامير وعباس ياس.

ولخط الوسط: مؤمل عبد الرضا وصادق زامل وعلي محسن وحسن عبد الكريم ومنتظر محمد جبر وعمار غالب واحمد سرتيب وزيدان اقبال، أما لخط الهجوم : وكاع رمضان ونهاد محمد ورضا فاضل .