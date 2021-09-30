سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تعرف على مباريات العراق في غرب اسيا وقائمة المنتخب الاولمبي

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-30T06:26:35+0000
تعرف على مباريات العراق في غرب اسيا وقائمة المنتخب الاولمبي

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المنظمة لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الاولمبية المقررة انطلاقها في السعودية في الرابع من شهر تشرين الاول المقبل عن المباريات التي سيخوضها المنتخبن الاولمبي العراقي تحت 23 سنة.

وأبلغ مصدر في اللجنة، وكالة شفق نيوز، بأن المنتخب الاولمبي العراقي سيخوض مباراته الاولى في الرابع من تشرين الاول المقبل مع منتخب فلسطين على ملعب الامير محمد بن فهد عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، كما سيلتقي بثاني مبارياته منتخب الامارات في السادس من نفس الشهر بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الامير سعود بن جلوي. ويختتم الاولمبي العراقي مباريات الجولة الاولى بلقاءه منتخب لبنان على ملعب الامير محمد بن فهد بتمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على قائمة لاعبي المنتخب الاولمبي التي ستمثل العراق في غرب اسيا والتي تألفت من: حسن احمد وعماد عيسى ونديم نادر لحراسة المرمى، ولخط الدفاع: حسين عمار ومحمد الباقر كريم واحمد حسن مكنزي و زيد تحسين وحسن رائد و مصطفى وليد وعباس بديع ومنتظر عبد الامير وعباس ياس.

ولخط الوسط: مؤمل عبد الرضا وصادق زامل وعلي محسن وحسن عبد الكريم ومنتظر محمد جبر وعمار غالب واحمد سرتيب وزيدان اقبال، أما لخط الهجوم : وكاع رمضان ونهاد محمد ورضا فاضل .

related

المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

Date: 2021-08-16 07:10:33
المنتخب الأولمبي العراقي يعسكر في تركيا ويلاعب الإمارات ودياً

الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام "نيغدة أنادول" التركي

Date: 2021-08-27 18:13:28
الأولمبي العراقي يخسر ودياً أمام "نيغدة أنادول" التركي

لاعبو الزوراء يغيبون عن أول تجمع لمنتخب العراق استعداداً لغرب آسيا

Date: 2019-07-22 16:32:58
لاعبو الزوراء يغيبون عن أول تجمع لمنتخب العراق استعداداً لغرب آسيا

فوز أولمبي العراق على المرخية القطري

Date: 2019-10-14 21:32:10
فوز أولمبي العراق على المرخية القطري

إعلان مواعيد مباريات الاولمبي العراقي بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

Date: 2021-07-09 20:59:42
إعلان مواعيد مباريات الاولمبي العراقي بالتصفيات المؤهلة لكأس آسيا

الاولمبي العراقي يستدعي 7 لاعبين محترفين لوديتي الإمارات

Date: 2021-08-30 15:16:01
الاولمبي العراقي يستدعي 7 لاعبين محترفين لوديتي الإمارات

كاتانيتش يعلن قائمة العراق لبطولة غرب آسيا

Date: 2019-07-22 21:54:42
كاتانيتش يعلن قائمة العراق لبطولة غرب آسيا

أولمبي العراق يخسر امام اوزبكستان

Date: 2019-12-25 16:14:07
أولمبي العراق يخسر امام اوزبكستان