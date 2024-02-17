تعرف على مباريات العراق المقبلة في تصفيات كأس العالم وآسيا

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، المباريات المتبقية للمنتخب الأول في تصفيات كأس العالم وآسيا المشتركة.

وقال عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد سيضع منهاجاً خاصاً للمنتخب يتم من خلاله إعداد الفريق للمرحلة المهمة التي تؤهله إلى كأس العالم 2026".

وأضاف الزاملي، أن "جميع المباريات القادمة تعد مهمة لكونها ستكون حاسمة في بلوغ كأس العالم وهو الهدف الأسمى لا سيما بعد غياب طويل، إذ كانت المشاركة الوحيدة عام 1986 في المكسيك".

وأوضح أن "المنتخب العراقي سيلاقي في أولى مواجهاته بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم المنتخب الفلبيني يوم 21 من اذار المقبل في البصرة، وسيلاقيه مرة في مباراة ثانية يوم 26 من نفس الشهر في الفلبين، ويلاقي إندونيسيا يوم 6 حزيران المقبل في إندونيسيا، بينما يواجه منتخب فيتنام في العراق يوم 11 حزيران المقبل".

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم، قد فاز في مباراة الجولة الأولى ضمن الدور الثاني على حساب فيتنام بنتيجة 5-1 قبل فوز جديد أمام منتخب إندونيسيا بنتيجة هدف نظيف، واعتلى المنتخب العراقي صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى بفضل الفوز العريض الذي حققه على إندونيسيا بنتيجة 5-1.

ويتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، ويأتي فيتنام ثانياً برصيد 3 نقاط، والفلبين ثالثا بنقطة واحدة، وإندونيسيا رابعاً بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الفلبين.

ووقع المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في المجموعة السادسة بجانب كل من إندونيسيا والفلبين وفيتنام.