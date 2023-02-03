تعرف على مباريات الجولة 15 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مباريات الجولة 15 لدوري الكرة الممتاز المقررة انطلاقها بعد غد الأحد.

وتنطلق الجولة بإقامة ثلاث مباريات في اليوم الأول، يضيف ملعب ميسان الدولي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر أولى المواجهات التي تجمع اصحاب الارض والجمهور نفط ميسان بضيفه الزوراء، وفي الساعة الخامسة مساءً يضيف كربلاء في ملعبه فريق نادي دهوك، ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة فريق نادي الحدود وضيفه فريق نادي الكهرباء.

وتتواصل منافسات الجولة 15 يوم الاثنين المقبل بإقامة خمس مواجهات، اثنتان منها في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، تقام الاولى في في ملعب النجف الدولي بين فريقي نفط الوسط وضيفه زاخو، بينما يلتقي في الثانية فريقا النفط وضيفه نوروز، وتقام في الساعة الخامسة مباراتان، تقام الاولى في ملعب فرانسو حريري بين فريقي نادي اربيل وضيفه فريق الحدود، وتجمع الثانية فريقا الطلبة والكرخ في ملعب نادي الزوراء، وتقام مباراة واحدة في الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع فريق نادي القوة الجوية بضيفه فريق نادي نفط البصرة في ملعب الشعب الدولي.

وتقام مباراتان في ختام الجولة 15 يوم الثلاثاء المقبل ، تجري الاولى في ملعب كربلاء الدولي بين فريق نادي القاسم وضيفه فريق نادي الشرطة في الساعة الرابعة والنصف عصراً، ويختتم فريقا نادي النجف وضيفه الديوانية مباريات الجولة، وتقام المباراة في ملعب النجف الدولي بتمام الساعة السابعة مساءً .

ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 14 برصيد 29 نقطة، يليه فريق نادي الكهرباء برصيد 28 نقطة، والطلبة ثالثاً برصيد 27 نقطة، ثم الزوراء رابعا برصيد 27 يتخلف بفارق الأهداف عن الطلبة ، والشرطة خامساً برصيد 26 نقطة ، ودهوك سادسا برصيد 24 نقطة .