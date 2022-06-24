تعرف على مباريات الجولة الأخيرة من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مباريات الجولة الاخيرة لمنافسات الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 التي ستنطلق يوم الاثنين المقبل.

وستقام مباراة واحدة يوم الاثنين بين سامراء والنفط في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الأول.

وتقام ضمن المنافسات ذاتها خمس مواجهات يوم الأربعاء المقبل، ففي الساعة الخامسة تقام منها أربع مواجهات تجمع الأولى فريق القاسم مع ضيفه نفط الوسط على ملعب الكفل، وعلى ملعب الديوانية يواجه اصحاب الأرض والجمهور، ضيفه فريق الشرطة، ويلتقي فريقا الصناعة مع القوة الجوية على ملعب الأول، وعلى ملعب الشعب الدولي يضيف الطلبة فريق أمانة بغداد.

وتقام مباراة واحدة في الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع نفط البصرة مع ضيفه نوروز على ملعب الفيحاء.

ويوم الجمعة المقبل، ستقام مباراة واحدة على ملعب ميسان الأولمبي، تجمع فريق نفط ميسان مع ضيفه زاخو.

وتتواصل المنافسات يوم الأحد المقبل، إذ تقام ثلاث مباريات ضمن الجولة الأخيرة، اثنتان منها في الساعة السادسة مساءً، تجمع الأولى فريقا أربيل وضيفه الكرخ على ملعب فرانسو حريري، ويلاقي الميناء في الثانية ضيفه فريق الكهرباء على ملعب الفيحاء، وتقام في الساعة الثامنة والنصف آخر مباريات الدوري العراقي الممتاز، بموسمه 2021-2022، بلقاء الزوراء مع النجف على ملعب الشعب الدولي.