تعرف على مباريات الجولة الأخيرة للدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن مواعيد وتوقيتات وملاعب الجولة الأخيرة للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 المقررة يوم الخميس الموافق 20 تموز الجاري .

وتقام اربع مواجهات في اليوم الاول من المنافسات يستهلها فريقا نوروز وضيفه القوة الجوية عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب السليمانية .

بينما تجمع الثانية فريقي الديوانية ونفط ميسان على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السادسة عصراً ، بينما يستضيف الزوراء على ملعبه في المباراة الثالثة من الجولة فريق دهوك عند الساعة السابعة والربع .

وعلى ملعب النجف الدولي يستضيف فريق نفط الوسط فريق نادي كربلاء في المباراة الرابعة عند الساعة التاسعة والنصف مساءً .

وتتواصل منافسات الجولة الاخيرة من الدوري العراقي الممتاز باقامة خمس مواجهات اخيرة يستهلها في الساعة الخامسة عصرا فريق الصناعة وضيفه فريق نادي الكرخ على ملعب الاول .

وتقام مباراتان عند الساعة السابعة والربع ، تقام الاولى بين فريقي الكهرباء وضيفه فريق النفط على ملعب الشعب الدولي ، وتقام المباراة الثانية بين فريقي زاخو وضيفه نفط البصرة على ملعب الاول ، بينما تقام في الساعة التاسعة والنصف مباراتان تجري الاولى بين فريقي اربيل وضيفه القاسم على ملعب فرانسو حريري ، ويواجه فريق النجف في الثانية ضيفه فريق الطلبة على ملعب النجف الدولي .

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم قررت تقديم موعد مباراة فريقي الشرطة والحدود ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز إلى اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة ليلاً في ملعب الشعب الدولي، بدلاً من موعدها السابق المقرر الخميس المقبل الذي يتزامن مع بداية شهر محرم الحرام الذي يشهد مراسيم العزاء الحسيني ، وسيتم تتويج نادي الشرطة بدرع الدوري الممتاز للموسم 2022-2023.