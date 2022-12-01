تعرف على مباريات الجولة الثالثة بكأس العالم الليلة

شفق نيوز/ يلتقي، المنتخب المغربي بمنتخب كندا، فيما يلاقي الكرواتي نظيره البلجيكي، في نفس الوقت وذلك عند السادسة مساءً بتوقيت بغداد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، المؤهلة الى الدور الـ 14 لمونديال كأس العالم المقام في قطر.

ويكفي التعادل لتأهل أسود الأطلس ليكون المنتخب العربي الوحيد المتأهل من دور المجموعات.

كما ستكون هناك ملحمة كروية ستشهدها المجموعة الخامسة بتمام العاشرة مساءً بمواجهة اليابان قاهر الألمان ضد إسبانيا، في حين يحاول منتخب ألمانيا التمسك بالأمل الأخير للتأهل عن طريق ممر كوستاريكا إذا ما تعثر الساموراي الأزرق.