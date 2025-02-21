تعرف على "قرعة" مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

تعرف على "قرعة" مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم
شفق نيوز/ أقامت لجنة
المسابقاتِ في اتحاد كرة القدم، يوم الجمعة، سحبة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس
العراق لكرة القدم 2024-2025 بمشاركة 16 نادياً.
وجرت القرعة في مقر
رابطة دوري المحترفين في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة.
يشار إلى الأندية
المتأهلة لخوض مباريات دور الـ16 هي: الشرطة والجوية والزوراء والنجف وزاخو ودهوك
والبيشمركة والطلبة والموصل وأمانة بغداد ونوروز وميسان والحسين والكرمة والقاسم
والميناء.
وبعد اجراء
القرعة اسفرت عن المواجهات والملاعب
التالية: دهوك - ميسان (ملعب دهوك)،
الميناء - الزوراء (البصرة)، القوة الجوية -القاسم (ملعب الشعب)، النجف -
البيشمركة (ملعب النجف)، زاخو - الكرمة (ملعب زاخو)، نوروز - الحسين (ملعب نوروز)،
الطلبة - أمانة بغداد (ملعب الطلبة) والشرطة - الموصل (ملعب الشعب).