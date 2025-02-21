تعرف على "قرعة" مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ أقامت لجنة المسابقاتِ في اتحاد كرة القدم، يوم الجمعة، سحبة قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم 2024-2025 بمشاركة 16 نادياً.

وجرت القرعة في مقر رابطة دوري المحترفين في العاصمة بغداد عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة.

يشار إلى الأندية المتأهلة لخوض مباريات دور الـ16 هي: الشرطة والجوية والزوراء والنجف وزاخو ودهوك والبيشمركة والطلبة والموصل وأمانة بغداد ونوروز وميسان والحسين والكرمة والقاسم والميناء.

وبعد اجراء القرعة اسفرت عن المواجهات والملاعب التالية: دهوك - ميسان (ملعب دهوك)، الميناء - الزوراء (البصرة)، القوة الجوية -القاسم (ملعب الشعب)، النجف - البيشمركة (ملعب النجف)، زاخو - الكرمة (ملعب زاخو)، نوروز - الحسين (ملعب نوروز)، الطلبة - أمانة بغداد (ملعب الطلبة) والشرطة - الموصل (ملعب الشعب).