تعرف على قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا

شفق نيوز/ أقيمت، يوم الأربعاء، فعاليات قرعة دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأسفرت القرعة عن مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وسيلتا فيغو، على ملعب سانتياغو برنابيو، بالإضافة إلى مواجهة بين برشلونة وبيتيس، على أرضية ملعب مونتجويك.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي: بونتيفيدرا – خيتافي، أورينس – فالنسيا، ألميريا – ليغانيس، إلتشي – أتلتيكو مدريد، ريال مدريد – سيلتا فيغو، برشلونة – ريال بيتيس، ريال سوسيداد – رايو فاليكانو، أتليتك بلباو – أوساسونا.

وستقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 14 إلى 16 من يناير الجاري، بنظام المباراة الواحدة وليس ذهابًا وإيابًا.