تعرف على قائمة المنتخب العراقي لوديتي طاجيكستان والنيبال

شفق نيوز / أعلن مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، يوم السبت، قائمةَ المنتخب لخوض وديتي طاجيكستان والنيبال في 24 و29 من شهر آيار الحالي في مدينة البصرة.

وتأتي هاتان المباراتان، تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة. واختارَ كاتانيتش (26) لاعباً ضمن قائمة الفريق للمباراتين الوديتين قبل السفر إلى المنامة لخوض التصفيات.

وضمتْ قائمة المنتخب كلاً من: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وميثم جبار وسعد ناطق وعلي فائز وكرار عامر وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وعلي عدنان لخط الدفاع.

وفي خطي الوسط والهجوم، ضمت القائمة أمجد عطوان وبشار رسن وصفاء هادي وحسين علي وعلي حصني وهمام طارق وإبراهيم بايش ومحمد قاسم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وشيركو كريم وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود لخط الهجوم.