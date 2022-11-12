تعرف على أغلى المنتخبات المشاركة في مونديال قطر

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية، يوم السبت، عن قائمة بأغلى المنتخبات الكروية المشاركة في مونديال قطر 2022.

ويشهد مونديال قطر، الذي ينطلق بعد أقل من 10 أيام، مشاركة مجموعة من أغلى لاعبي كرة القدم في العالم في صفوف المنتخبات الـ32 التي ستتواجد في البطولة المرتقبة.

ونشرت الصحيفة الإسبانية قائمة بأغلى تشكيلة لمنتخب مشارك في كأس العالم بالاعتماد على بيانات عن القيمة السوقية للاعبين مأخوذة من موقع "ترانسفير ماركت".

وكشفت الصحيفة أن المنتخب الأغلى قيمة في كأس العالم هو المنتخب الإنكليزي بقيمة إجمالية تبلغ 1.35 مليار يورو.

وضم المنتخب الانكليزي أكثر من لاعب يتجاوز سعر الواحد منهم 80 مليون يورو، بما في ذلك هاري كين، وفيل فودين، وجادون سانشو.

وحل المنتخب الفرنسي ثانيا بقيمة اجمالية بلغت 1.13 مليار يورو، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى لاعبين مثل كيليان مبابي، وكريستوفر نكونكو، ورافائيل فاران، وكينغسلي كومان، وجولز كوندي.

وجاء منتخب البرازيل ثالثا 1.06 مليار يورو، وإسبانيا رابعا 1.03 مليار يورو، وألمانيا في المركز الخامس 1.02 مليار يورو، والبرتغال سادسا 938 مليون يورو، والأرجنتين في المركز السابع 764 مليون يورو.

أما بالنسبة للاعبين، فحل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي على رأس القائمة بقيمة سوقية بلغت 160 مليون يورو.